Veröffentlicht am 27. Dezember 2022 von wwa

MUDERSBACH – Einbruch in gewerbliche Räumlichkeiten in Mudersbach

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag, 23 und 25. Dezember 2022, zwischen 18:30 und 17:20 Uhr in ein Gebäude in der Adolfstraße ein, in dem sich im Obergeschoss zwei Wohnungen und im Erdgeschoss und Keller ein Büro und eine Krankengymnastikpraxis befinden. Wahrscheinlich mit einem Brecheisen wurde ein Fenster aufgehebelt. Anschließend wurde eine Tür beschädigt. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Eine abschließende Diebesgutliste liegt noch nicht vor. Das Fehlen eines geringen Bargeldbetrages wurde bereits festgestellt. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei