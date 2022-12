Veröffentlicht am 26. Dezember 2022 von wwa

A K T U E L L – KOBLENZ – Brand von mehreren Linienbussen in Koblenz

Montagvormittag, 26. Dezember 2022, stehen auf einem Abstellplatz, in der Daimlerstraße, in Koblenz-Wallersheim, fünf Linienbusse in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es vor Ort zu Verkehrsbehinderungen kommen. Quelle: Polizei