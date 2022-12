Veröffentlicht am 26. Dezember 2022 von wwa

HORHAUSEN – VdK Ortsverband Horhausen – Oberlahr lädt zum Neujahrsempfang am 21. Januar ein

Zur Begrüßung des neuen Jahres 2023 lädt der VdK Ortsverband Horhausen – Oberlahr alle Mitglieder mit Begleitung zum Neujahrsempfang 2023 am Samstag, 21. Januar in das Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen ein. Der Neujahrsempfang beginnt um 15 Uhr. „Gerne sind auch Gäste willkommen, die den VdK Ortsverband Horhausen-Oberlahr kennenlernen möchten“, so der Vorsitzende Dieter Tiefenau.

Neben Kaffee und Kuchen wird auch wieder ein umfangreiches Programm geboten. Die musikalische Begleitung erfolgt durch das Akkordeon-Duo Schneeweißchen und Rosenrot.

Der Vorstand würde sich freuen, viele Mitglieder mit Begleitung an diesem Nachmittag begrüßen zu können. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende Dieter Tiefenau, Niedersteinebach, entgegen (Mail.: ov-horhausen@rlp.vdk.de, Tel.: 02687 928244, Mobil: 015167216932). Anmeldeschluss ist der 19.01.2023. Foto: Archiv BK

Foto: Akkordeon-Duo Schneeweißchen und Rosenrot