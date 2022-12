Veröffentlicht am 26. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Harald Pietsch als Leitender Notarzt verabschiedet

Wenn es der Ernstfall erforderte, war er immer zur Stelle. Und zwar noch über sein stets hohes berufliches Pensum hinaus: Harald Pietsch ist jetzt als Leitender Notarzt des Landkreises Altenkirchen von Landrat Dr. Peter Enders verabschiedet worden. Fast 30 Jahre lang hat der Allgemeinmediziner aus Horhausen diese wichtige Funktion ausgeübt, 2005 war er zum Ehrenbeamten ernannt worden.

Die Leitenden Notärzte sind landesweit feste Bestandteile in den Organisationsplänen des Brand- und Katastrophenschutzes. Im Kreis Altenkirchen gibt es derzeit etwa ein halbes Dutzend. Bei größeren Einsätzen sind sie dafür verantwortlich, die medizinischen Maßnahmen zu koordinieren und zu überwachen. In Deutschland werden relativ hohe Anforderungen an dieses Ehrenamt gestellt: In der Empfehlung der Bundesärztekammer heißt es unter anderem, dass Leitende Notärzte ein 40-stündiges Seminar besuchen sollten, das auf die Tätigkeit als Notarzt und eine mindestens fünfjährige Arbeit als praktizierender Arzt aufbaut.

Landrat Dr. Enders würdigte bei der Entpflichtung denn auch die hohe Einsatzbereitschaft von Harald Pietsch in den vergangenen 30 Jahren, verbunden mit einem persönlichen Dank.

Foto: Landrat Dr. Peter Enders (l.) verabschiedete jetzt Harald Pietsch im Beisein von Ehefrau Heide als Leitenden Notarzt des Kreises Altenkirchen. Foto: Kreisverwaltung