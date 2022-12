Mentoringnetzwerk im Landkreis Altenkirche

Veröffentlicht am 24. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Mentoringnetzwerk im Landkreis Altenkirchen: Workshop bereitete Ärztinnen und Ärzte auf ihre Aufgabe als Mentoren vor

Im Rahmen eines mehrstündigen Workshops bereiteten sich Mediziner aus dem Landkreis Altenkirchen auf ihre zukünftige Aufgabe als Mentoren vor. Bereits im September hatte der Landkreis Altenkirchen den Startschuss zur Gründung eines Mentoringnetzwerks für Medizinstudierende gegeben. Beim ersten Treffen im Kulturwerk in Wissen konnten sich Studierende und Ärzte in lockerer Atmosphäre untereinander kennen lernen und vernetzten. Der jetzt durchgeführte Workshop diente dazu, den Medizinerinnen und Medizinern das entsprechende Know-how an die Hand zu geben, um Studierenden zukünftig zur Seite stehen zu können. Nach der Begrüßung durch Landrat Dr. Peter Enders und die Leiterin der Regional- und Kreisentwicklung, Jennifer Siebert, führte die Kommunikationsexpertin Andrea Schwitalla die Mediziner in das Thema Mentoring ein und erarbeite mit ihnen gemeinsam Wege, wie ein effektives und persönliches Mentoring gestaltet werden kann. Im Anschluss an den Workshop werden Steckbriefe der Mentoren erstellt. Diese können dann zur weiteren Kontaktaufnahme interessierten Studierenden zur Verfügung gestellt werden.