Veröffentlicht am 23. Dezember 2022 von wwa

REGION – Selbstbedienungsbereiche (SB) der SKWWS bleiben über Nacht geschlossen

Leider hat in der letzten Zeit in Rheinland-Pfalz die Anzahl der Geldautomatensprengungen zugenommen. Auch die Sparkasse Westerwald-Sieg blieb davon nicht verschont: Anfang Dezember wurden zwei Geldautomaten in der Filiale in Herschbach gesprengt. Dabei sind Schäden sowohl in unseren Räumlichkeiten als auch am Gebäude entstanden. Auch wenn die Sicherheitsvorkehrungen zur Abwehr von kriminellen Aktionen hoch sind, schrecken der oder die Täter nicht davor zurück, Sprengstoff mit enormer Detonationskraft einzusetzen.

Schließung für mehr Sicherheit

Daher haben wir uns nun zu einem Schritt entschieden, den andere Finanzdienstleister bereits gegangen sind: Unsere SB-Filialen und -Foyers in allen Filialen werden nachts verschlossen. Das Beispiel in Herschbach hat noch einmal die Gefahren verdeutlicht. Oft liegen die Selbstbedienungsbereiche direkt an oder in Gebäuden, in denen auch privat genutzte Wohnungen vorhanden sind. Die SB-Foyers und -Filialen bleiben daher jeweils in der Zeit von 23 Uhr bis 5.30 Uhr geschlossen. Die Umsetzung dafür beginnt in den nächsten Tagen.

Das sind die Alternativen

Als Alternativen stehen natürlich alle Optionen zum bargeldlosen Bezahlen zur Verfügung. Zusätzlich kann auch an den Kassen im Einzelhandel problemlos Bargeld bis zu 200 Euro abgehoben werden. In ganz dringenden Fällen gibt es an einigen Standorten zusätzlich Geldautomaten, die von außen rund um die Uhr zugänglich sind. (Patrick Vogt)