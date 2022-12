Veröffentlicht am 23. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Zusammen für Menschenrechte“: Kreisvolkshochschule und Amnesty International präsentieren neue Ausstellung

Ab Freitag, 6. Januar 2023, ist die Ausstellung „Zusammen für Menschenrechte“ im Gebäude der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (Rathausstraße 12) zu sehen. Die Ortsgruppe Altenkirchen von Amnesty International und die Kreisvolkshochschule laden zur Eröffnung um 18 Uhr ein.

Seit nunmehr 62 Jahren widmet sich Amnesty International der Aufgabe, weltweit Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und zu bekämpfen. Auf Basis gründlicher Recherchen werden unter anderem Petitionen und Protestaktionen organisiert, um jenen eine Stimme zu geben, die keine haben.

„In dieser Ausstellung möchten wir aufklären, einen Einblick in unsere Arbeit und Prinzipien ermöglichen und aufzeigen, wie wichtig es ist, nicht nachzulassen“, so die Ankündigung der Altenkirchener Ortsgruppe von Amnesty International. Thematisiert werden Ereignisse heute wie gestern, aktuelle Erfolge und ein Blick nach morgen. Anmeldungen zur Ausstellungseröffnung erfolgen an die Kreisvolkshochschule (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).