Veröffentlicht am 23. Dezember 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Land fördert Breitbandausbau in den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr mit rund 1 Million Euro

Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer hat heute einen Zuwendungsbescheid in abschließender Höhe von 931.144 Euro zur Förderung des Ausbaus digitaler Infrastrukturen an die Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr übergeben. „Mit den Landesmitteln werden bislang unterversorgte Gebiete in den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr mit schnellem Internet ausgestattet. Damit kommen wir dem Ziel, die letzten weißen Flecken im Land zu schließen noch ein Stück näher“, sagte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer. Wichtig sei auch, dass die durch die Flutkatastrophe beschädigte Kupferinfrastruktur durch moderne Glasfaser ersetzt werde, um einen schnellen, qualitativ hochwertigen Wiederaufbau im Ahrtal auf dem neuesten Stand der Technik zu gewährleisten.

„Wir in der Verbandsgemeinde Adenau sind zufrieden mit dem Ausbaufortschritt und dankbar für die großzügige Unterstützung des Landes“, so Guido Nisius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau. „Breitband ist in unserer digitalisierten Welt heutzutage ein unabdingbarer, weicher Standortfaktor, der zur Belebung des ländlichen Raumes beiträgt. Dadurch ziehen auch wieder viele junge Familien aufs Land, da sie hier mittlerweile auch die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten.“

Nach Abschluss des geförderten Vorhabens sollen 3.733 Haushalt, 132 Unternehmen und 14 Schulen im Projektgebiet zuverlässig mit 50 Megabit pro Sekunde versorgt werden. Im Rahmen der Maßnahme sind 47 Kilometer Tiefbau, 154 Kilometer Glasfaser und 18 Kilometer Leerrohre vorgesehen.

„Diese Förderung wurde von der Verbandsgemeinde schon vor der Flutkatastrophe beantragt. Da wir uns derzeit nach der Flutkatastrophe im Schadensgebiet noch in der Aufbauplanung befinden und durch die Flut beschädigte Straßen und Wege erneuert werden, lässt sich die Verlegung der speziellen Breitbandkabel gut in die bevorstehenden Maßnahmen einbinden und hilft, Ressourcen zu bündeln. In den Höhenorten der Verbandsgemeinde Altenahr, die durch diese Förderung ebenfalls erfasst sind, werden wir nach unseren Möglichkeiten versuchen, die durch die Bauarbeiten entstehenden Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“, sagte Dominik Gieler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr.

„Wir sind stark beim Ausbau von schnellen Breitbandnetzen, wollen aber noch besser werden und weiter vorankommen. Als Land unterstützen wir deshalb derzeit 50 Breitbandausbauprojekte, um den Zielen von flächendeckender Glasfaserinfrastruktur und Gigabit-Geschwindigkeiten in ganz Rheinland-Pfalz näherzukommen“, betonte Schweitzer abschließend