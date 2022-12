Veröffentlicht am 23. Dezember 2022 von wwa

WILLROTH – Bergbauförderverein der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld trägt zur Pflege des bergmännischen Brauchtums und damit zur Industriekultur bei – Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Willroth

Der Förderverein Bergbau- und Hüttentradition der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld setzt auf Kontinuität. So wurde in der Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Willroth, mit Ausnahme des Kassierers, der komplette Vorstand wiedergewählt. An der Spitze des Vereins, zu dessen Aufgaben es unter anderem gehört, das bergmännische Brauchtum in der Verbandsgemeinde zu pflegen, steht kraft Satzung Bürgermeister Fred Jüngerich. Sein Stellvertreter ist Hans Jürgen Kalscheid aus Willroth. Sein Vater Stefan war der letzte Betriebsleiter der Grube Georg in Willroth, die im März 1965 geschlossen wurde. 341 Bergleute verloren damals ihren „Broterwerb“. Ausgeschieden aus dem Vorstand ist Alois Weißenfels (Peterslahr), der neun Jahre lang das Amt des Kassierers vorbildlich ausführt. Der Vorsitzende würdigte das Engagement von Alois Weißenfels und überreichte ihm ein Präsent. Zum Nachfolger wurde Dieter Tiefenau aus Niedersteinebach gewählt. Außerdem wurden als Beisitzer wiedergewählt: Helmut Wagner (Heupelzen), Heinz Decker (Niedersteinebach), Iris Reifenhäuser (Burglahr), Albert Schäfer (Willroth) und Rolf Schmidt-Markoski (Horhausen). Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung waren Satzungsänderungen hinsichtlich des Vereinsnamens.

Rückblick: Maßnahmenschwerpunkt des Vereins im Geschäftsjahr 2021 war die Beleuchtung des Förderturms in Willroth. Vorsitzender Bürgermeister Jüngerich dankte allen Sponsoren und Unterstützern, sowie dem Regionalmanagement der LEADER Raiffeisen-Region. „Aus eigener Kraft hätte der Verein das Projekt nicht stemmen können“, so Jüngerich in der Versammlung. Weiter erinnerte er in seinem Rückblick an die erfolgreiche Wanderung unter der Überschrift: „Reise in die eiserne Vergangenheit“ unter der Leitung des Willrother Heimatforschers Albert Schäfer. Die Mineralienbörse in Horhausen (organisiert vom Verein Stein-Reich e.V. Peterslahr, mit Unterstützung der VG und OG Horhausen) fand aufgrund von Corona 2021 nicht statt. 2022 aber strömten wieder die Besucher zu der beliebten Veranstaltung. Über die Förderturm-Führungen berichtete Hans Jürgen Kalscheid, der auch Vorsitzender der Bürgerinitiative Willroth (BIW) ist, die die Führungen organisiert und durchführt. Bedingt durch Corona konnten 2021 lediglich 14 Führungen mit 241 Besuchern durchgeführt werden. In diesem Jahr fanden 32 Führungen mit 503 Personen statt. Am Ende des Geschäftsberichts dankte Vorsitzender Jüngerich der BIW und allen anderen ehrenamtlichen Führern.

Ausblick: Im kommenden Jahr will sich der Verein bei der geplanten Modernisierung des Alvenslebenstollen in Burglahr (Besucherbergwerk) einbringen. Für 2023 sind wieder verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Bergbau geplant.

Vortrag: Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hielt Albert Schäfer einen interessanten Bildervortrag über das Thema Alfred Krupp und die heimischen Gruben. Darin zog der Heimatforscher das Fazit: „Zur krupp’schen Zeit wurde die wirtschaftliche Grundlage für unsere heutigen Gewerbegebiete geschaffen“. Alfred Krupp hatte im Jahre 1865 im sogenannten „Horhauser Gangzug“ die Gruben mit ihren Grubenfeldern aufgekauft und damit letztlich für bescheidenen Wohlstand in der Region gesorgt. Am Ende des Vortrages dankte Vorsitzender Jüngerich Heimatforscher Albert Schäfer und bezeichnete ihn als „wandelndes Bergbaulexikon“.

Infos zum Bergbauförderverein u. Veranstaltungen: Touristinfo der VG, Martina Beer, Telefon: 02681 / 85-193, Email: martina.beer@vg-ak-ff.de oder Rolf Schmidt-Markoski, Tel. 02687/929507, Email: Schmidt-Markoski@t-online.de

Veranstaltungen 2023 rund um das Thema Bergbau:

Samstag, 1. April: Eröffnung der Förderturmsaison Grube Georg Willroth um 14:30 Uhr im Förderturm. An jedem 3. Samstag in den Monaten April bis Oktober wird um 14.30 Uhr eine Führung durchgeführt, außerdem auf Wunsch Sonderführungen für Gruppen.

Sonntag, 16. April: Bergbaunachmittag (Thema Grube Petersbach) in Eichelhardt -Eine Reise in die eiserne Vergangenheit- (Beginn: 14 Uhr)

Sonntag, 25. Juni: Bergbauwanderung, Thema: „Auf bergbaulichen Spuren entlang den Gruben Friedrich-Wilhelm, Huf und Louise, Bürdenbach, sowie Lammerichskaule, nahe Oberlahr“; Abschluss Hotel Westerwald Treff, mit Albert Schäfer (Beginn 14 Uhr)

Sonntag, 24. September: Familienwanderung „Seifen und Eisenbahn – Seifen 1. Klasse“ mit Ortsbürgermeister Torsten Walterschen. (Beginn: 14 Uhr, Abschluss in „os Hütt“ in Seifen, Teilnehmerzahlbegrenzung auf 40 Personen, einschließlich Kinder) Fotos: Privat