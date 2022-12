Veröffentlicht am 22. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Auf gutem Kurs: Kreisvolkshochschulen veröffentlichen neues Fortbildungsprogramm für pädagogische Fachkräfte – Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus Kita und Tagespflege

Die Kreisvolkshochschulen der Kreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwald haben ihr neues Fortbildungsangebot für pädagogische Fachkräfte in der Kinderbetreuung für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die drei Westerwälder Volkshochschulen präsentieren in dem 96-seitigen Programmheft ein vielfältiges und wohnortnahes Weiterbildungsangebot. Denn die Zeit der linearen Arbeitsbiografien in den meisten Arbeitsfeldern gehört der Vergangenheit an. Gerade im Berufsfeld der Kinderbetreuung, das durch gesellschaftliche Veränderungen in den vergangenen Jahren stark beeinflusst wurde und hierdurch einer ständigen berufsspezifischen Dynamik unterliegt, erwächst regelmäßiger Fort- und Weiterbildung ein hoher Stellenwert.

Im Jahr 2022 zählten die drei Kreisvolkshochschulen trotz schwieriger Rahmenbedingungen fast 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihren Fort- und Weiterbildungen für Erzieherinnen und Erzieher. „Die Nachfrage der Kindertagesstätten nach Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist groß, insbesondere die neue Leitungs- und Basisqualifizierung wurden stark nachgefragt und werden auch 2023 zentraler Baustein des Angebotes sein“, unterstreicht Bernd Kohnen, Leiter der Altenkirchener Kreisvolkshochschule.

Im neuen Fortbildungskatalog finden die Fachkräfte wie gewohnt viele Fort- und Weiterbildungen aus der Praxis und für die Praxis. Längerfristige Weiterbildungen wie beispielsweise zur Fachkraft Frühpädagogik, Fachkraft im Sozialraum, Praxisanleitung, Marte Meo oder die Qualifizierung zur Sprachförderkraft werden auch im kommenden Jahr angeboten. Aber das Angebot entwickelt sich ständig weiter und bietet auch 2023 neue Themen an, wie die Raumgestaltung oder Elterngespräche. Fast 100 Seminare in den Bereichen Sprachförderung, lernmethodische Kompetenz, Kommunikation, Wahrnehmung und Wahrnehmungsstörungen, Arbeit mit Zweijährigen oder Naturwissenschaften werden mittlerweile angeboten. Die Qualifizierungen sind teils in Präsenz, teils online geplant.

Das Fortbildungsprogramm 2023, das in Kürze auch an alle Einrichtungen im Landkreis Altenkirchen versandt wird, kann bei der Kreisvolkshochschule angefordert werden (02681-812211 oder kvhs@kreis-ak.de), zudem steht es als Download auf der Homepage (www.kreisvolkshochschuleak.de*) zur Verfügung. * Direktlink zum pdf-Dokument:

https://vhs.kreis-ak.eu/page_/Serve/download/ID/793/f/2022-080-kvhs-erzieherheft-a5-seiten-web.pdf

Foto: Präsentieren das neue Fortbildungsprogramm: (von links) Simone Kirst (Kreisvolkshochschule Neuwied), Alexandra Tschesche (Kreisvolkshochschule Westerwald) und Bernd Kohnen (Kreisvolkshochschule Altenkirchen). (Foto: Kreisvolkshochschule)