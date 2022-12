Veröffentlicht am 22. Dezember 2022 von wwa

WISSEN – Weihnachtsdorf von Kurt Ingelbach vergrößert

Seit gut vierzehn Jahren erfreut Kurt Ingelbach sich und seine Familie mit einem hübschen Weihnachtsdorf. Zu finden ist es als Modell auf dem Wohnzimmere-Sideboard seines Anwesens im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe. Anfang Dezember hat Kurt Ingelbach das stimmige Ensemble um zwei Häuser auf jetzt 19 erweitert. Dabei handelt es sich um Weinhäuser in Ahrweiler und Kröv an der Mosel. Die meisten Gebäude sind aber südlichen Gefilden entlehnt. So beispielsweise das Hotel „Zur Traube“ in Oberstdorf, wo Thea und Kurt Ingelbach gerne ihren Urlaub verbracht haben. Neu dabei sind ferner sechs Laternen und einige Bäume. Großen Wert legt der Erbauer auf die Beleuchtung seiner Anlage. Fast alle Häuser tragen LED-Lampen in sich, was den Reiz bei Dunkelheit noch stark vergrößert. Auch Szenen wie Christbaum-Verkauf oder Zucker-Bäckerei sind einer näheren Betrachtung wert. Über dem Dorf schwebt ein Riesenfoto der Allgäuer Alpen, dem Lieblingsziel der Ingelbachs. Jetzt gibt es aber ein Problem. Der Platz an der Wohnzimmerwand ist restlos belegt. Rechts und links des Möbelstücks ist schon angebaut worden. Ob sich das Weihnachtsdorf nochmals ausdehnen kann, steht in den Sternen. Aber man darf davon ausgehen, dass Kurt Ingelbach auch hier eine Lösung findet. (bt) Fotos: Bernhard Theis