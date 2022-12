Veröffentlicht am 22. Dezember 2022 von wwa

ASBACH – „Blitzeinbruch“ in einen Einkaufsmarkt in Asbach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21 auf 22. Dezember 2022, kam es in einem Einkaufsmarkt in Asbach zu einem „Blitzeinbruch“. Zwei unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln der Eingangstür in den Markt, hebelten zwei Zigarettenschränke im Kassenbereich auf und entwendeten eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei