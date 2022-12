Veröffentlicht am 22. Dezember 2022 von wwa

HÖCHSTENBACH – 63-jähriger fährt auf der B 8 stark alkoholisiert in den Gegenverkehr

Mittwochnachmittag, 21. Dezember 2022, befuhr ein 63-jähriger um 15:11 Uhr die B 8 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Höchstenbach. In der Ortslage Höchstenbach kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und streifte zwei entgegenkommende Fahrzeuge und fuhr weiter. Ein Fahrzeug wurde leicht, das andere erheblich beschädigt. Eine 29-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Verursacherfahrzeug mit massiven Beschädigungen auf einem Feldweg bei Winkelbach festgestellt werden. Der Fahrer aus der Verbandsgemeinde Puderbach zeigte deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei