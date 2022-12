Veröffentlicht am 21. Dezember 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Trickdiebstahl in Linz am Rhein

Zu einem Trickdiebstahl kam es am Dienstagnachmittag, 20. Dezember 2022, in einem Fahrradfachgeschäft in Linz. Zunächst betraten zwei Männer das Geschäft und ließen sich beraten. Während einer der beiden den Verkäufer ablenkte, konnte der zweite Täter Bargeld aus der Kasse entwenden. Der Anzeiger beschreibt die Täter wie folgt: Täter 1: 190 cm groß, schmal, kurzes dunkel-blondes Haar, Brille, bekleidet mit Pullover und Jeans. Täter 2: Ungepflegt, Tätowierungen, mittellange dunkle Haare, unrasiert, bekleidet mit einer Sporthose. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei