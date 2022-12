Veröffentlicht am 21. Dezember 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Rheinbreitbach – Person über den Fuß gefahren

Mittwochmorgen, 21. Dezember 2022, kam es gegen 08 Uhr in der Hauptstraße in Rheinbreitbach zu einem Verkehrsunfall. Ein Fußgänger wollte an einer Einmündung die Straßen queren. Zeitgleich beabsichtigte eine PKW-Fahrerin, nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei rollte sie mit dem Vorderreifen über den Fuß des Querenden. Bis auf leichte Schmerzen blieb er unverletzt. Quelle: Polizei