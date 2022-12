Veröffentlicht am 21. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Ehrlicher Finder in Koblenz

Dienstag, 20. Dezember 2022, zeigte ein ehrlicher Finder christliche Nächstenliebe in der Vorweihnachtszeit: Der 57-Jährige meldete sich gegen 18:30 Uhr auf der Wache der Polizeiinspektion Koblenz 1, um dort ein Portemonnaie abzugeben. Dieses hatte er zuvor in einem abgestellten Einkaufswagen vor einem Lebensmittelgeschäft in der Viktoriastraße gefunden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in das Portemonnaie sahen: Dort befanden sich neben Bankkarten und Ausweis auch knapp 600 Euro. Die Verliererin konnte telefonisch erreicht werden. Sie zeigte sich überglücklich und gab an, sich bei dem ehrlichen Finder erkenntlich zu zeigen. Quelle: Polizei