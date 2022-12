Veröffentlicht am 21. Dezember 2022 von wwa

NEUWIED – DIERDORF – PUDERBACH – Weihnachtsspenden von Lana Horstmann für die Tafeln im Wahlkreis

Auch dieses Jahr hält die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann an ihrem guten Brauch fest, anlässlich der Weihnachtszeit eine besondere Aufmerksamkeit an eine ehrenamtliche Organisation übermitteln zu wollen. Daher soll auch der diesjährige Weihnachtsgruß vor allem in der alltäglichen Arbeit helfen können, wie Lana Horstmann wissen lässt: „Den Menschen, die sich tagtäglich für die Allgemeinheit in unserer Gesellschaft und deren Wohl einsetzen, kann man gar nicht genug danken. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen viele Menschen beispielsweise von Kostensteigerungen belastet sind, sind es doch vor allem die ehrenamtlich Aktiven, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und Betroffenen im Alltag helfen, diese Herausforderungen besser meistern zu können. Daher ist nicht zuletzt das Weihnachtsfest ein guter Anlass, hier ein Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung zu setzen“.

Empfänger der Spende sind die Einrichtungen der Tafeln Neuwied und Puderbach-Dierdorf. Die Tafeln, die Nahrungsmittel wie Backwaren, Früchte, Gemüse, Teigwaren, Milchprodukte, Babynahrung und vieles mehr an Bedürftige verteilen, sollen mit der Weihnachtsspende in diesen besonders schwierigen Zeiten für ihre wertvolle Arbeit unterstützt werden. So zeigten sich die Tafeln erfreut über die Spendenbereitschaft der Sozialdemokratin und dankten ihr für die aufmerksame Mithilfe.

Zur Übergabe der Weihnachtsspenden erklärt die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann abschließend: „Zum Weihnachtsfest möchte ich im Bereich des Ehrenamts die Spende stellvertretend für alle Engagierten in meinem Wahlkreis einer Organisationsform zukommen lassen, um den für unsere Gesellschaft so wertvollen Einsatz zu würdigen. Damit übermittele ich gerne allen gesellschaftlich Aktiven die besten Wünsche und alles Gute für die Weihnachtszeit sowie den Jahreswechsel.“