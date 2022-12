Veröffentlicht am 21. Dezember 2022 von wwa

SCHIFFERSTADT – Die Quadstaffel 112 stellt sich vor – Vertreter der Hilfsorganisation treffen sich zum Gespräch mit Patrick Kunz (MdL) in dessen Wahlkreisbüro

Unter dem Motto „Helfen ist für uns Ehrensache“ gründeten Andreas Feil und Ben Brandes im Mai 2015 die Quadstaffel 112 GbR. Mittlerweile sind 20 Mitglieder, unter anderem auch aus Feuerwehr und Rettungsdienst, für die Hilfsorganisation tätig.

Auf die Frage von Kunz, welche Ausbildung die Fahrer haben, antwortete Feil „Wir haben Notfall- und Rettungssanitäter dabei, die das hauptberuflich machen. Fahrer aus anderen Berufsgruppen sind mindestens in Erster Hilfe ausgebildet“. Was sie alle haben, ist der Wille zu helfen und zu unterstützen, wo herkömmliche Hilfsorganisationen möglicherweise Einschränkungen haben. „Wir sehen uns da als Ergänzung und Unterstützung, hauptsächlich wenn es um Transportwege in unwegsamem Gelände geht“ erklärt Feil.

Dafür stellen sich alle ausgebildeten Fahrerinnen und Fahrer mit ihrem eigenen Quad / ATV (All Terrain Vehicle) der QS112 zur Verfügung. Das ca. 400 kg schwere und mit Niederdruckreifen ausgestattete ATV ist dafür gut geeignet, um in schwer zugänglichen Gebieten Such- und Bergeaktionen oder Pendelfahrten durchzuführen, ohne große Flurschäden zu hinterlassen. Wie Feil betont, möchte man sich klar differenzieren von der Vorstellung, dass ein Quadfahrer nur durch die Gegend „heizt“. Vor diesem Hintergrund wird vor einer Aufnahme in die Organisation selektiert, erklären Feil und Brandes.

Um bekannter zu werden nutzt man gerne kommunale Veranstaltungen für Auftritte mit Infostand. Brandes erzählt, dass die QS112 mittlerweile auch beim jährlichen Faschingsumzug in Wiesbaden den Zug begleitet. Dabei stehe man mit der Feuerwehr in Kontakt, die so wiederum den Verlauf genau lokalisieren kann, um zeitnah Aktionen einleiten zu können.

Das Team blickt zwischenzeitlich auf zahlreiche Einsätze zurück, insbesondere nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und der Eifel. Gerade dort konnte die Truppe vieles „bewegen“ in dem von der Flut verwüsteten Gelände. Das hat, wie Feil berichtet „viel Anklang gefunden“ und „sehr viele Freunde gewonnen“.

Ihre „Hilfsleistung“ bietet die QS112 gerne auch in Schifferstadt an. Sei es unterstützend beim DRK, der Feuerwehr oder wo auch immer eine Veranstaltung vorsorglich begleitet werden muss. Hierzu gibt es mittlerweile Überlegungen, sogar einen Ortsverband Schifferstadt zu gründen, um auch den umliegenden Kommunen ihre Hilfe anzubieten. „Da wir einen Schifferstädter bei uns in der Truppe haben, macht das durchaus Sinn“, fügte Feil noch hinzu.

Kunz findet, dass dies eine super Ergänzung zu der bereits bestehenden Rettungskette sein kann. Er hatte bereits in seinen Gesprächen, innerhalb seiner Reise durch die Blaulichtfamilie versucht, die Quadstaffel 112 und ihre Leistungen „bekannt zu machen“. Wie Kunz berichtete, sei er da grundsätzlich auf Interesse gestoßen, mit dem zweiten Gedanken kamen dann allerdings Fragen zu rechtlichen und administrativen Hürden auf. Offen bleibt, wie man die Anbindung an die BOS-Rettungskette schafft.

Kunz bringt an der Stelle gerne seine Ideen und Unterstützung ein, damit so ein „Hilfskonzept in Rheinland-Pfalz“ etabliert werden kann.