Veröffentlicht am 21. Dezember 2022 von wwa

RHEINBROHL – Diebstahl von Geldbörse aus PKW – Diebesgut bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Am frühen Freitagabend, 09. Dezember 2022, hatte sich ein Anwohner in Rheinbrohl aus seiner Wohnung ausgesperrt und in einem unverschlossenen PKW Schutz vor der Kälte gesucht. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und den ungebetenen Gast feststellte, der zu allem Überfluss noch im Fahrzeug rauchte, bat der Eigentümer den Anwohner aus dem Fahrzeug. Im Nachgang stellte er fest, dass seine Geldbörse, die im Fahrzeug gelegen hatte, fehlte und erstattete Strafanzeige. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten am Samstag konnte die Geldbörse in der Wohnung gefunden und sichergestellt werden. Quelle: Polizei