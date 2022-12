Veröffentlicht am 21. Dezember 2022 von wwa

HERDORF – Körperverletzung durch Schlag mit Bierflasche in Herdorf

In Herdorf kam es am Samstagabend, 10. Dezember 2022, gegen 23:30 Uhr in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses im Rahmen eines Streites zwischen einem 32-jährigen Koblenzer und einer 20-jährigen aus der VG Daaden-Herdorf zu einer Körperverletzung. Im Laufe des zunächst verbal geführten Streites soll die 20-jährige mit einer Bierflasche auf den Kopf des 32-jährigen eingeschlagen haben. Der erlitt eine leichte Schnittverletzung an der Stirn, die vom Rettungsdienst versorgt wurde. Der Hintergrund des Streites ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet. Quelle – Polizei