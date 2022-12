Veröffentlicht am 21. Dezember 2022 von wwa

BETZDORF – Körperverletzung durch Schlag mit einem Bierglas in Betzdorf

In Betzdorf kam es am Sonntag, 11. Dezember 2022, gegen 04:15 Uhr in einer Bar in der Wilhelmstraße im Rahmen eines Streites zwischen einem 31-jährigen aus dem benachbarten SI-Kreis und einem 40-jährigen aus der VG Betzdorf-Gebhardshain zu einer Körperverletzung. Im Laufe eines zunächst verbal geführten Streites soll der 31-jährige mit einem Bierglas in das Gesicht des 40-jährigen geschlagen haben. Dieser erlitt hierdurch leichte Verletzungen durch Glassplitter im Gesicht. Aber auch der Verursacher erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Beides musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Der Hintergrund des Streites ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet. Quelle: Polizei