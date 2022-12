Verkehrsunfall in Kretzhaus – Radfahrer verletzt

Veröffentlicht am 20. Dezember 2022 von wwa

KRETZHAUS – Verkehrsunfall in Kretzhaus

Montagnachmittag, 19. Dezember 2022, befuhr ein 65-jähriger Radfahrer aus Kasbach-Ohlenberg die Asbacher Straße in Kretzhaus in Fahrtrichtung Rottbitze. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Vettelschoß befuhr die L 254 aus Richtung St.-Katharinen kommend und wollte an der Einmündung zur Asbacher Straße abbiegen. Er übersah den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und kollidierte mit ihm. Der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Quelle: Polizei