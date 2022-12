Veröffentlicht am 20. Dezember 2022 von wwa

ANHAUSEN – Kennzeichendiebstahl in Anhausen

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag, 15 und 16. Dezember 2022, ist auf einem Firmengelände in der Birkenstraße in Anhausen an einem Firmen LKW das hintere amtliche Kennzeichen NR-NA 370 entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei