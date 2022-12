Veröffentlicht am 24. Dezember 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – Traditionelle Krippenmusik als Dreikönigssingen in Friesenhagen

Am Sonntag, 08. Januar 2023 findet um 16.30 Uhr in der St. Sebastianus Kirche in Friesenhagen das traditionelle Dreikönigssingen statt. Die kirchenmusikalische Andacht wird als stimmungsvolle Krippenmusik mit Solisten und Kinderchor an der wunderschönen Wurzelkrippe der Friesenhagener Kirche gestaltet. Manuela Meyer (Sopran), André Becker (Trompete) und Pfarrer Tobias Zöller (Oboe) musizieren festliche und besinnliche Musik u.a. aus Deutschland, England und Frankreich mit Seelsorgebereichsmusiker Dr. Dirk van Betteray an der 3 manualigen Seifertorgel. Außerdem hat van Betteray seinen Knaben- und Mädchenchor von der Musikschule der Homburgischen Gemeinden e.V. mitgebracht. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende zugunsten der Kirchenmusik gebeten.