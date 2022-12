Veröffentlicht am 20. Dezember 2022 von wwa

ALSDORF – Eine Weihnachtsfeier der besonderen Art

Man hat es nicht leicht, wenn eine Weihnachtsfeier für einige Hundert Menschen zu organisieren hat. Das Organisationsteam der JSG Siegtal / Heller hatte sich dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen und mit großem Einsatz der Helferinnen und Helfer neben dem Alsdorfer Sportplatz ein Weihnachtsdorf aufgebaut. Trotz eisiger Temperaturen kamen rund 200 Besucher, die sich an offenen Feuern und bei Glühwein, Kinderpunsch und Kaffee aufwärmten. Dazu gab es leckere Wurst vom Grill und Waffeln. Für die Kinder kam noch der Nikolaus vorbei und beschenkte den Nachwuchs. Wenn es auch sehr kalt war, wurde allen auch warm ums Herz und so widerstand man gerne den Temperaturen und feierte bis in den späten Abend.