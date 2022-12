Veröffentlicht am 23. Dezember 2022 von wwa

STADT DAADEN – Arbeitskreis Kultur der Stadt Daaden und Kabarett Daubs Melanie laden ein: Mitte Januar kommt Daubs Melanie nach Daaden ins Bürgerhaus.

Im neuen Kabarettprogramm 2022-23 beschäftigt sich Daubs Melanie auch wieder mit den Eigentümlichkeiten des Siegerländers und der Siegerländerin im Alltag. Wie die Siegerländer die Restmülltonne behandeln, ist so ein alter Zopf wie der von der Gote. Aber ist Daubs Melanies Verbindung zu Smartphone, Tablett, Fernseher wirklich toxisch– wie Rudi (Daubs Melanies Ehemann) behauptet? „Sie verbringt ja täglich mehr Zeit am Handy als ich mit Hauberg, Aufsitzmäher und Grill am Wochenende“. Doch was ist mit Rudis Grillkünsten? Kann er denn tatsächlich noch mit Wachnersch Günter mithalten? Oder ist für Rudi genau jetzt ein Grillkurs das Mittel der Wahl? Doch kommt er überhaupt am Seminarort an? Brückensperrungen behindern die Siegerländer Mobilität. Oft ist in Lüdenscheid Ende. Und – ma ganz ehrlich – was will ein Siegerländer in Lüdenscheid?

Bei all dem wird natürlich die politische Lage nie ausgeschlossen. Denn selbstverständlich wirken auch Corona, Krieg, Verteidigungsetat, Spritpreise und Exkanzler auf das Siegerländer Geschehen ein. All das nimmt Einfluss auf das Siegerland mit seinen regendichten und dunkelheitstauglichen Bewohnerinnen und Bewohnern. Wie und mit welchen Auswirkungen auf Daubs Melanie, Rudi, Borris, de Omma und de Gote erfahren Sie im neuen Kabarettprogramm „Mäckes, Dost und Fuddelsuppe“.

Am 15. Januar 2023, um 15.30 Uhr, findet die Show im Bürgerhaus Daaden statt! Hier gibt’s die Karten: Das Glashaus Daaden 02743 4562, Salon Querschnitt Daaden 02743 930055, Buchhandlung Braun Herdorf 02744 9336306, Buchhandlung MankelMuth Betzdorf 02741 970024 und natürlich an der Tageskasse

Daubs Melanie heißt eigentlich Katrin Mehlich. Sie ist gebürtige Siegenerin, quasi unterm Krönchen geboren. Nach dem Studium in Marburg und Siegen setzt sie voll aufs Kabarett. Zunächst jahrelang im Studentenkabarett „Die Widerha®ken“ an der Uni Siegen, erfindet sie die Bühnenfigur „Daubs Melanie“ und ist fast täglich im Radio Siegen zu hören. Vor allem in ihren jährlichen Bühnenprogrammen hält die „Siegerländer Kabarettqueen Daubs Melanie“ (Siegener Zeitung) dem meist regionalen Publikum den Spiegel vor. Immer mit dabei: Die Omma und die Gote, mit denen Daubs Melanie das Info- und Beschwerdecenter des Kreises betreibt. Seit weit über 20 Jahren wird Daubs Melanie musikalisch von ihrem Pianisten Jörg Fuhrländer begleitet, den sie schon im Studium an der Uni Siegen kennengelernte.