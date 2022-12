Veröffentlicht am 20. Dezember 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Café-Konzert-Premiere in Hamm (Sieg)

Eine gelungenes Café-Konzert in Weihnachtsstimmung war am 4. Advent im Kulturhaus Hamm (Sieg) zu erleben: Vor voll besetzten Reihen und Stehtischen spielte die BigBand der Kreismusikschule in gemütlicher Atmosphäre Swing und Christmas-Carols. Eingeladen hatten BigBand und Ortsgemeinde.

Den Kaffee oder Punsch und die tollsten selbst gebackenen Plätzchen konnte man im Foyer beim freundlichen Musikschüler-Team erhalten, das sich für die Kindernothilfe Duisburg so richtig ins Zeug legte. Das hat sich im wahrsten Sinne bezahlt gemacht, denn als Erlös kamen stolze 906,50 Euro zusammen, die für ein Kinderhilfsprojekt in Brasilien eingesetzt werden sollen.

Besondere Glanzpunkte setzte Autor Erwin Sohnius, der besinnliche und lustige Texte auf seine unnachahmliche Art vortrug. Ein kurzweiliger Nachmittag, der viel zu schnell vorbei war, fand das Publikum.