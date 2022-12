Veröffentlicht am 22. Dezember 2022 von wwa

NEUWIED – Prämonstratenser laden in die Abtei: Viel zu sehen beim Johanniswein-Segen am „Dritten Weihnachtstag“

Der Orden der Prämonstratenser hat mehrere Jahrhunderte auch in Neuwied die katholische Seelsorge geprägt – bis zum gewaltsamen Aus für die Abtei Rommersdorf im Jahr 1803. Seit einigen Jahren sind sie in der Region wieder vertreten. Auch alle Interessierten aus der Pfarrei St. Matthias laden sie nun am „dritten Weihnachtstag“ in die ehemalige Abtei Rommersdorf im Stadtteil Heimbach-Weis ein: in der besonderen Atmosphäre der ehemaligen Abteikirche kann man den weihnachtlichen Brauch des „Johanniswein-Segnens“ der Prämonstratenser-Tertiaren erleben. „Wir finden es gerade heute besonders wichtig, um den Segen Gottes zu bitten und an seine gute Botschaft zu erinnern“, erklären die Tertiaren ihr Angebot. Außerdem kann man noch das Original-Friedenslicht aus Bethlehem erhalten und sich die große orientalische Weihnachtskrippe sowie die 2018 eingesegnete Marienkapelle ansehen. Am 27. Dezember, ist um 17 Uhr Beginn; Eingang ist am Abtsgebäude. Der 27. Dezember ist Festtag des Evangelisten Johannes. Die Abtei Rommersdorf war – neben der Jungfrau Maria – diesem Evangelisten geweiht. Daher führte der Konvent den „Johanneskelch“ mit Schlange im Wappen. Dieser verweist auf die Legende, die dem Brauch zugrunde liegt. Die Prämonstratenser-Tertiaren empfehlen warme Kleidung – „und bringen Sie Ihren Wein mit.“ Den eigenen Wein kann man kostenlos mit Etiketten mit dem Kelchwappen als gesegneten Wein kennzeichnen lassen.

Foto: Etiketten können auf Wunsch den gesegneten Wein kennzeichnen. Das Bild zeigt das Konventswappen der ehemaligen Abtei mit dem Johanneskelch.