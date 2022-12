Veröffentlicht am 19. Dezember 2022 von wwa

RHEINBROHL – Unimog stürzt in Weiher in Rheinbrohl

Der Fahrer eines Unimog befuhr gegen Montagmittag, 19. Dezember 2022, einen unbefestigten Wirtschaftsweg in Rheinbrohl. In einem abschüssigen Teil des Weges verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Unimog durchbrach die Umfriedung von einem Weiher und stürzte in das Gewässer. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Für die Bergung des Unimog aus dem Weiher wurde über eine Spezialfirma ein Kran angefordert. Quelle: Polizei