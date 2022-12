Veröffentlicht am 19. Dezember 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Personensuche nach Suizidankündigung in Bad Hönningen

Freitagabend, 16. Dezember 2022, melde sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion in Linz, ein Bekannter habe soeben in einer WhatsApp Nachricht seinen Suizid angekündigt. Sofort wurde die Wohnung des 33-jährigen Mannes aus Bad Hönningen überprüft. Vor Ort fanden die Beamten eine offene Wohnungstür, sowie blutverschmierte Papiertücher. Von dem Mann fehlte jede Spur. Nach Durchsuchung der Wohnung und des Hauses, startete die Polizei eine groß angelegte Suche nach dem Mann, in der benachbarte Polizeikräfte, die Feuerwehr, Rettungshundestaffel und die Wasserschutzpolizei eingebunden wurden.

Am frühen Samstagmorgen konnte der Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift aufgegriffen und in Obhut genommen werden. Er hatte sich lediglich leichte Schnittverletzungen zugeführt und wurde, nach erster ärztlicher Versorgung in eine Fachklinik eingeliefert. Quelle: Polizei