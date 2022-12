Veröffentlicht am 19. Dezember 2022 von wwa

WALDBREITBACH – VfL-Leichtathleten in Rheinland-Bestenliste stark vertreten

Die Leichtathleten und Leichtathletinnen des VfL Waldbreitbach können auf eine äußerst erfolgreiche Saison 2022 zurückblicken. Dies spiegelt sich auch in der Rheinland-Bestenliste wider, in der sie hervorragend vertreten sind. Insgesamt 23 Athleten sammelten fast 200 Einzelplatzierungen (Plätze 1 bis 10), ganze 52 erste Plätze wurden erzielt.

Bei den Mädchen der Altersklasse W12 hatte Michelle Kopietz in 9 Disziplinen die Nase vorn: 75 m, Weitsprung, Kugelstoßen, Speerwurf, Ballwurf, Dreikampf, Vierkampf, Block Sprint / Sprung und Block Lauf. Darüber hinaus schaffte sie es in der WJ U14 mit der Dreikampf-, Vierkampf- und Block-Mannschaft ebenfalls auf

Platz 1. Teil dieser Mannschaften war auch Eva-Fabienne Stein (W13). Sie erzielte in der WJ U14 außerdem Platz 1 in der 4 x 75 m Staffel sowie in der Altersklasse W14 im Speerwurf. In ihrer eigenen Altersklasse belegte sie den ersten Platz im Hochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf, Speerwurf, Ballwurf, Dreikampf, Vierkampf, Block Sprint / Sprung und Block Lauf.

In der WJ U16 erreichten Leonie Böckmann, Amelie Schmitt und Celina Medinger gemeinsam Rang 1 in der Siebenkampf- und Block-Mannschaft. Leonie belegte in ihrer Altersklasse W14 zudem Platz 1 im Hochsprung und Vierkampf und Amelie (W14) im Kugelstoßen, Siebenkampf und Block Wurf.

Marie Böckmann (WJ U18) schaffte es im Speerwurf, Vier- und Siebenkampf auf Platz 1 sowie in der WJ U20 mit der 4 x 400 m Staffel.

Vivien Ließfeld (WJ U20) war in folgenden Disziplinen die Nummer 1 im Rheinland: 4 x 100 m Staffel, 100 m Hürden, Hochsprung, Weitsprung, Speerwurf, Vierkampf, Siebenkampf. Bei den Jungen belegte Samuel Plenert Fabing (M13) in der MJ U14 den ersten Platz mit der Block-Mannschaft.

Auch die Ergebnisse der Langstreckenläufer des VfL Waldbreitbach können sich sehen lassen: Die Rheinlandbesten im Marathon waren in ihren jeweiligen Altersklassen Franziska Schneider (W30) und Bernd Mertgen (M70).

Mit weiteren sehr guten Platzierungen sind Liam Ballerstedt, Daniel Siegloch, Roman Kikin, Johannes Noll, Lasse Schreiber, Len Emilian Stiehles, Peter Hertle, Ida-Marie Stein, Alina Kikina, Jana Over, Solveig Schreiber, Lea Over und Paula Genné in der Rheinland-Bestenliste vertreten.

Die vielen Platzierungen in unterschiedlichen Disziplinen zeigen, wie breit die Athleten des VfL Waldbreitbach aufgestellt sind.

Einen großen Anteil daran hat das Trainerteam, bestehend aus u.a. Anke Jüssen, Anna Rathmann und Elgin Ließfeld, das nun schon seit Jahren mit viel Motivation und Herzblut dabei ist.

Umso mehr freuen sich Trainer und Athleten gleichermaßen, dass sich 7 Sportler des VfL Waldbreitbach im kommenden Jahr 2023 über besondere Förderungen der Leichtathletik-Verbände freuen können, da sie in verschiedenen Leistungskadern und Talentfördergruppen aufgenommen wurden.

Die Kader-Athleten des VfL Waldbreitbach im Überblick: Landeskader: Vivien Ließfeld, Celina Medinger, Leonie Böckmann, Amelie Schmitt und Eva Fabienne Stein. Talentfördergruppe Mehrkampf: Leonie Böckmann, Amelie Schmitt, Eva-Fabienne Stein und Samuel Plenert Fabing. Perspektivkader Mehrkampf: Michelle Kopietz. (Vereinsbericht) Fotos: VfL Waldbreitbach