Veröffentlicht am 19. Dezember 2022 von wwa

SCHÜRDT – Weiße Winterpracht begeistert auch die treusten Begleiter des Menschen

Das war selbst für die Vierbeiner, in diesem Fall für die Hunde etwas ganz Neues. Der morgendliche Sturm nach draußen endete abrupt an der Haustür. Was war das? Alles weiß, das war doch am Abend noch nicht da! Langsam tasteten sich Zero und Baer vor und dann ging die wilde Toberei im Schnee los. Die reine Freunde, zu sehen wie die Beiden durch die weiße Pracht rannten. Kurze Zeit später beim morgendlichen Spaziergang ging es richtig los. Zero, der etwas Ältere, ließ es langsam angehen. Baer hingegen fand es richtig klasse wie ein Derwisch durch den Schnee zu wetzen. Seine Mähne flog und es war ihm anzusehen, was er für einen Spaß hatte. Selbst das Suchen nach seinem gelben Ring bereitete ihm Spaß. Der Schnee flog nach allen Richtungen als er den Ring im tiefen Schnee aufgespürt hatte. Zero fand sogar seine Käsestückchen im Schnee. Der 15jährige Janosch, aus Ungar Schnee und Kälte gewohnt, war schon von der Kälte nicht sonderlich begeistert, jetzt auch noch der Schnee. Gemeinsam mit seiner Freundin Polly ging es in den Vorgarten, langsam und bedächtig, schließlich ist man ja nicht mehr der Jüngste. Etwas im Schnee nach Leckerchen suchen und dann schnell wieder ins warme Haus. Polly hingegen, auch schon 12 Jahre alt und gebürtige Ungarin, unternahm ein paar Sprintrunden durch den kühlen Untergrund. Nach einer halben Stunde ging es für alle Vier wieder ins Warme damit der Schnee wieder aus der Behaarung an den Pfoten abtaute. Eine Freude aber zu sehen, wie es den Vierbeinern Spaß machte im Schnee zu spielen. Fotos: Diana Wachow