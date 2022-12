Veröffentlicht am 19. Dezember 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – U15er der JSG Westerwald-Sieg verpassen denkbar knapp den Titel – Vizemeisterschaft bei den Minimannschaftsmeisterschaften des Badmintonverbandes Rheinland

Am letzten Spieltag musste sich zwischen den bisher ungeschlagenen Teams des SVE Mendig und der JSG Westerwald-Sieg entscheiden, wer am Ende die Nase vorne hat und sich den Meistertitel sichert. Die beiden punktgleichen Tabellenführer hatten in Andernach jeweils drei Begegnungen zu absolvieren. Neben dem direkten Duell um den Titel, galt es auch gegen die Mannschaften vom FSV Trier-Tarforst und dem TB Andernach nichts anbrennen zu lassen.

Im ersten Match gegen Trier kamen neben den Stammspielern Ben Wenzelmann, Marcel Hoen und Lena Schmidt auch die Ersatzspieler Max Weyand und Lenny Maus aus Team 2 zum Einsatz. In dieser Partie lief alles rund, so dass am Ende ein 6:0 zu Buche stand.

Im entscheidenden Duell gegen Mendig lief es bei den Westerwäldern dann leider nicht rund. Julian Hoß und Ben Wenzelmann konnten das erste Doppel nicht nach Hause bringen. Den einkalkulierten Sieg im zweiten Doppel verpassten Lena Schmidt und Marcel Hoen knapp in drei umkämpften Sätzen. Ähnlich ärgerlich verlor Julian das erste Einzel in drei Sätzen und der gut aufspielende Ben das zweite Einzel knapp in zwei Sätzen. Trotz der Siege von Marcel im dritten und Lena im vierten Einzel, ging damit die entscheidende Begegnung 2:4 verloren und damit der Titel verdient an Mendig.

Im letzten Spiel des Tages bezwangen die etwas gefrusteten JSG’ler den TB Andernach mit 5:1 und holten sich mit einem großen Sicherheitsabstand auf die Verfolger die Vizemeisterschaft – gut gemacht von dem jungen Team – vor allem, wenn man die vielen krankheitsbedingten Ausfälle während der Saison berücksichtigt. Positiv stimmt auch der gut gefüllte Pool an nachrückenden U12ern – da muss den Westerwäldern für die Zukunft nicht bange werden. Mal schauen, wie sich die U19er am letzten Spieltag aus der Affäre ziehen – auch bei den „Oldies“ ist noch alles drin! (Vereinsbericht) (nao) Foto: BC Gebhardshain