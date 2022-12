Veröffentlicht am 19. Dezember 2022 von wwa

NEUWIED – Weihnachtsspende für Neuwieder Kinderschutzbund: SPD-Stadtratsfraktion sagt Danke für wertvolle Arbeit

Zum Weihnachtsfest entrichten die Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion traditionell gerne eine gemeinschaftliche Spende, um ihrer Dankbarkeit über wichtiges soziales Engagement Ausdruck verleihen zu können. Die hierbei berücksichtigte Organisation, die meistens nur von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern getragen wird, steht dabei stellvertretend für alle gesellschaftlich Aktiven, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. So auch in diesem Jahr: Dem Neuwieder Kinderschutzbund danke zu sagen, war den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ein besonderes Herzensanliegen. Der Kinderschutzbund möchte eine kinderfreundliche Gesellschaft, in der die geistige, seelische, soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert wird und setzt sich aus diesem Grund für all deren Rechte ein.

„Der Neuwieder Kinderschutzbund arbeitet mit größter Leidenschaft und aus voller Überzeugung für den respektvollen Umgang und ein freiheitliches Aufwachsen für die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Dieses Engagement kann man gar nicht genug würdigen, sollen sich die Kinder und Jugendlichen doch vor allem glücklich und unbeschwert entwickeln können. Mit der Spende wollen wir ein Zeichen setzen und deutlich machen, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die sich für eine gute und glückliche Zukunft aller Kinder und Jugendlichen einsetzen“, so die Neuwieder Genossinnen und Genossen.

Foto: (v.l.): Im Namen der gesamten SPD-Stadtratsfraktion übergaben Fraktionsgeschäftsführer Janick Helmut Schmitz, Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Fredi Winter die diesjährige Weihnachtsspende an Frau Franziska Wolf vom Kinderschutzbund.