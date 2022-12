Veröffentlicht am 19. Dezember 2022 von wwa

GIELEROTH – Atmosphärische Weihnachtsfeier des VdK Ortsverbandes Altenkirchen

Eingeladen hatte der VdK Ortsverband Altenkirchen seine Mitgliederinnen und Mitglieder um einige schöne und gemütliche Stunden in stimmungsvoller Atmosphäre im Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth zu verbringen. Viele waren der Einladung gefolgt, und so füllte sich der Saal schon lange vor Beginn der Feier. Mit weihnachtlicher Dekoration, Lichtern und Weihnachtsmusik wurden die Gäste empfangen.

Der Vorsitzende Bruno Wahl begrüße die Anwesenden mit einem Gedicht- und Geschichtsentree das Weihnachten und dem Umgang mit dem Fest zu tun hat. Herzlich willkommen hieß er den VdK Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler mit Gattin und den Ehrenvorsitzenden des Ortsverbandes Altenkirchen Fred Nolden mit Gattin.

Während das Stimmungsduo Katti und Pitter weihnachtliche Musik anklingen ließen, stürmten die Gäste das Kuchen- und das Schnittchen Büfett. Die Kuchen und die Schnittchen wurden von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebacken und vorbereitet.

Nach dem Kaffeetrinken las Brigitte Hering eine Weihnachtsgeschichte. Nachdem Paul Gerhard Velten ein Gedicht vorgetragen hatte, sang er noch ein Lied unplugged. Luise Mergardt zeigte die Probleme mit den vier Kerzen vom Adventskranz auf. Besonders gut kam die Sing- und Tanzparodie auf die drei heiligen Könige an, die vom Musikduo Katti und Pitter inszeniert und begleitet wurde. Die Vorträge und Vorführungen machten den Teilnehmern Spaß und wurden mit viel Applaus honoriert.

Nachdem der Vorsitzende noch ein Gedicht von Erich Kästner vorgetragen hatte, gab er noch Informationen in eigener Sache bekannt. Dazu gehörten auch die geplanten Termine für 2023. Zusätzlich ging Wahl auch noch einmal kurz auf das Ehrenamt ein und warb für die ehrenamtliche Unterstützung des Ortsverbandes Altenkirchen. Zum Schluss sangen alle Anwesenden noch einige Weihnachtslieder, unterstützt vom Musikduo Katti und Pitter. (brw) Fotos: VdK OV AK