Veröffentlicht am 18. Dezember 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – SPD-Kreisspitze im Gespräch mit Flüchtlingshilfe-AK

Zum gemeinsamen Austausch trafen sich die SPD-Kreisvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Jan Hellinghausen mit der Flüchtlingshilfe-AK. Diese wurde von Krystyna Valko und Olga Sajun gegründet, um ukrainische Geflüchtete im Alltag zu unterstützen. Beim Vor-Ort-Termin im Betzdorfer Bürgerbüro zeigte sich im Gespräch schnell, welch große Hilfe die beiden Frauen für die Geflüchteten sind: Ob Übersetzungsdienste, die Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen oder die Unterstützung bei Behördengängen – über 200 gesammelte Unterschriften unter Geflüchteten in und um Altenkirchen zeigen, dass nicht nur dort der Bedarf groß ist. „Was Krystyna und Olga hier ehrenamtlich leisten, ist wortwörtlich aller Ehren wert“, zeigt sich Bätzing-Lichtenthäler begeistert.

Seit kurzem verfügen die beiden auch über ein Büro in Räumlichkeiten der VHS in Altenkirchen, um die Unterstützung zu koordinieren. Sie wünschen sich jedoch, dass die Hilfe für Geflüchtete auf breitere Beine gestellt werden kann, da sie zunehmend überwältigt von den vielen Anfragen und dem großen Bedarf sind. „Hier können wir als SPD-Kreisverband zielgerichtet mit unseren Kontakten unterstützen“, gibt Hellinghausen zu verstehen. „Wir unterstützen die Arbeit der beiden darüber hinaus mit einer kleinen Sachspende von Büromaterial. Perspektivisch können wir uns aber auch eine Beteiligung der örtlichen Wirtschaft und/oder der Bürgerinnen und Bürger vorstellen, die mit einer kleinen Geste Großes bewirken können“, so Hellinghausen abschließend. Konkret gebe es aktuell z. B. Bedarf an Kopierpapier und Toner für den Bürodrucker.

Foto: Krystyna Valko, Olga Sajun, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL und Jan Hellinghausen (v.l.)