Veröffentlicht am 18. Dezember 2022 von wwa

LINZ – Konzert der Linzer Strünzer – Gitarren

Nach längerer Pause in der Vorweihnachtszeit besuchten uns, die Instrumentalgruppe Strünzer – Gitarren in der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz/Rhein. Schnell fühlte sich die historische Kapelle mit Bewohner/Innen und Mietern.

Der Betreuungsdienstmitarbeiter Herr Karl-Heinz Weissenfeld begrüßte die Musiker ganz herzlich und hieß sie Willkommen. Bewohner und Mieter lauschten dem Repertoire der Strünzer Gitarren, was aus Alten und aktuellen Advents- und Weihnachtsliedern bestand.

Viele Bewohner sangen bei den Advents- und Weihnachtsliedern mit, hatten ihre Freude daran und hatten ein Leuchten in den Augen und bekundeten dies mit viel Applaus. Ebenso hoffen die Bewohner und Mieter, dass die Strünzer – Gitarren bald mal wieder die Einrichtung besuchen.