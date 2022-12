Veröffentlicht am 18. Dezember 2022 von wwa

ROTH – Tanz-, Fitness-, Entspannungs- und Bewegungsangebote für Groß und Klein ab Januar in Roth

Bald ist es so weit! – Aus dem Zumba-fit-Studio wird: „move-f-it – Raum für Bewegung“.

Ab Januar können die optimalen und ansprechenden Räumlichkeiten für Tanz- und Bewegungsprogramme aller Art von Trainern, Vereinen, Fitness-Studios, Schulen, Volkshochschulen oder Bewegungspädagogen usw. stundenweise gebucht werden, um dort Bewegungs-, Entspannungs- oder Fitnesskurse oder ähnliches abzuhalten. Auch für Workshops, besonders an Wochenenden, ist das ehemalige Sängerheim nach der Renovierung bestens geeignet. Weitere Vorteile dieser Lokation sind die besonders gute Verkehrsanbindung zur B 256, zum ÖPNV und ein 400 qm großer Parkplatz am Gebäude sowie die Gewissheit sich als Trainer nur auf sein eigenes Business konzentrieren zu können. Der 124 qm große Trainingsraum mit eigener Bühne (17 qm) und gelenkschonendem Boden bietet viel Platz auch für bewegungsintensive Sportarten – ist jedoch für Ballsportarten nicht geeignet.

Folgende Angebote starten ab Januar:

Pilates für Anfänger und Fortgeschrittene sowie fünf Termine im April: Selbstverteidigung im Alltag (Infos und Anmeldung: Volkshochschule Hamm/Sieg, 02682 952235, ilona.wendt@hamm-sieg.de)

Ayse Agir verfügt über langjährige Erfahrungen als Trainerin und war bisher nur in Wissen tätig. Nun weitet sie ihr Kursprogramm auf die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg aus. In Roth bietet sie ab 01.01.23 Yoga speziell nur für Kinder an. Ihr weiteres Kursangebot reicht von Yogilates, Bauch-Beine-Po bis hin zu Progressiver Muskelentspannung nach Jacobson. (Infos und Anmeldung: 01785889977)

Lara-Marie Gerhards ist Tanz- und Bewegungspädagogin. Sie bietet – immer donnerstags – zahlreiche Bewegungsangebote, unter anderem Tanzen für Groß und Klein, im move-f-it an. Ihr Portfolio ist breit gefächert und geht von Tanzen für Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren in den Stilbereichen Hip-Hop, Modern Dance, Jazz Dance, Contemporary, Showtanz bis zum Kreativen Kindertanz. Tanzfitness sowie Seniorentanzen to go für Erwachsene runden die Tanzangebote ab. Schnupperstunden sind möglich. (Info und Anmeldung: 0179 4143402, laramarie@tanzinsglueck.de, www.tanzinsglueck.de)

Für Trainer und Teilnehmer gilt gleichermaßen: Bewegung und Entspannung halten Körper, Geist und Seele fit und gesund. Alltagssorgen entschwinden für kurze Zeit und machen Platz für Lebensfreude, Wohlbefinden und neue Energie.

Informationen zur Raumbelegung und zu weiteren Möglichkeiten der move-f-it-Nutzung erhalten Interessierte bei Martina Drebitz (0175-4031322, move-f-it@t-online.de, Facebook: move-f-it). Beratungen und Kursbuchungen erfolgen über die Trainerinnen oder die Volkshochschule.

Foto: Lara-Marie Gerhards freut sich schon auf das Tanztraining für Jung und Alt im move-f-it in Roth