KOBLENZ/ANDERNACH – MINT-Mobil der Hochschule Koblenz zu Gast an der Elisabeth-Schule in Andernach

Dank der zusätzlichen Förderung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit in Mainz konnten für den Landkreis Mayen-Koblenz für das erste Schulhalbjahr 2022/2023 kurzfristig weitere Termine des beliebten MINT-Mobils der Hochschule Koblenz angeboten werden. Einen dieser Zusatztermine nahm die Elisabeth-Schule, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, in Andernach wahr. Hier arbeiteten die Schülerinnen und Schüler hochkonzentriert und mit großem Elan an den technischen Bausätzen aus der Elektronik, die immer auch einen engen Bezug zu Alltagsgegenständen haben.

Die Schülerinnen und Schüler bauten eine Powerbank zum Aufladen ihres Smartphones sowie eine Smartphone-Boombox, außerdem ein CD-Discolight und eine kleine USB-Taschenlampe. Dabei wurden die theoretischen Hintergründe bewusst häppchenweise während oder nach dem Aufbau erläutert, um den Workshop an die besonderen Bedürfnisse der Schule anzupassen. „Lernen über die Finger, also das Be-Greifen, steht heute hier im Vordergrund“, erläutert Projektleiter Prof. Dr. Johannes Stolz. Das Wissen komme dann über die Neugier.

Auch Klassenlehrerin Ramona Büsse zeigte sich begeistert, wie gut der MINT-Aktionstag von den Schülerinnen und Schülern angenommen wurde: „Ich habe selten meine gesamte Klasse über den ganzen Morgen hinweg so fokussiert gesehen. Ein echter Gewinn! Das machen wir gerne wieder!“. Der Folgetermin war daher schnell gefunden und gebucht.

Das MINT-Mobil der Hochschule Koblenz dient zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und soll Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) wecken. Dazu kommt das MINT-Mobil mit technischen Workshops direkt in die Schule. Interessierte Schulen finden Informationen unter www.hs-koblenz.de/mint-mobil. Dort können sie sich auch um den Besuch des MINT-Mobils bewerben. (Fotos: Hochschule Koblenz)