Veröffentlicht am 17. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz gratuliert dual Studierenden zur bestandenen Steuerfachangestelltenprüfung

Seit dem Sommersemester 2018 bietet der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz den dualen Bachelorstudiengang „Business Administration – Steuern Dual“ an, der ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Steuern mit einer Ausbildung zur oder zum Steuerfachangestellten verbindet. Im Sommer 2022 haben sechs dual Studierende des dritten Jahrgangs die Abschlussprüfung zu Steuerfachangestellten vor der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz erfolgreich abgeschlossen. Im Laufe der nächsten Wochen werden sie auch ihr Studium am Fachbereich mit Erfolg beenden.

Zu dieser besonderen Leistung gratulierte der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, vertreten durch den Studiengangsleiter WP/StB Prof. Dr. Arno Steudter sowie durch WP/StB Prof. Dr. Jürgen Mertes und WP/StB Prof. Dr. Holger Philipps, den Studierenden ganz herzlich. In einer kleinen Feierstunde, die in der Orangerie Glashaus im Hotel Heinz stattfand, betonte Steudter: „Wir freuen uns sehr darüber, dass alle Studierende trotz ihrer Doppelbelastungen der praktischen Arbeiten in den Kanzleien und des Studiums an der Hochschule diese Hürde schaffen konnten“. StB Dipl. Bw. (FH) Andrea Fritsch vom Vorstand der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz überbrachte persönlich die Glückwünsche der Berufskammer aus Mainz.

Durch die Zusammenarbeit der Hochschule Koblenz mit der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz können die dual Studierenden ihre praktische Tätigkeit in einer Steuerberaterkanzlei mit ihrem betriebswirtschaftlichen Studium kombinieren. Nach einer vorgelagerten fünfmonatigen Praxisphase nehmen die Studierenden ab dem jährlichen Sommersemester an den Vorlesungen der Hochschule teil. Während der Vorlesungszeit arbeiten sie einen Tag pro Woche und in den Semesterferien sind die Studierenden durchgehend in der Kanzlei tätig. Weitere Infos zu diesem dualen Studienangebot sind unter www.hs-koblenz.de/steuern-dual abrufbar.

Die Hochschule Koblenz gratuliert ganz herzlich zum Berufs- und anstehenden Hochschulabschluss und wünschen den Absolvierenden für Ihre berufliche und private Zukunft alles Gute.

Foto: Hintere Reihe von links: Prof. Dr. Jürgen Mertes, Prof. Dr. Arno Steudter, StB Dipl. Bw. Andrea Fritsch. Vordere Reihe: Marie Bäcker, Sarah Ortseifen, Marc-André Dohr, Matthias Alberg, Alexander Schrey und Carolin Kursawe. (Foto: Hochschule Koblenz/Rock)