Veröffentlicht am 17. Dezember 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Keine Müllabfuhr am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2022

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied weist darauf hin, dass die Müllabfuhr auf Grund des zweiten Weihnachtstages am 26. Dezember 2022 um einen Tag nach hinten verschoben wird.

Die Abfuhr wird somit in der Zeit vom 27. bis 31. Dezember 2022 stattfinden. Die kreiseigenen Wertstoffhöfe in Linkenbach, Linz und Neuwied bleiben am Montag, 26. Dezember 2022 geschlossen und sind ab dem 27. Dezember wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Informationen rund um die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied, Abfuhrtermine, News etc. finden Sie online: abfall-nr.de.