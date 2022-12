Veröffentlicht am 17. Dezember 2022 von wwa

STEINEBACH – CDU Ortsverband Gebhardshainer Land und der Landtagsabgeordneter Matthias Reuber besuchen die Firma Schneider & Edl in Steinebach

Eine Besuchergruppe des CDU Ortsverbandes Gebhardshainer Land und der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber erhielten interessante und informative Einblicke in das Unternehmen Schneider & Edl im Industriegebiet in Steinebach. Das Unternehmen ist seit über 40 Jahren Spezialist für Maschinenbau und CNC-Technik und ein zuverlässiger Arbeitgeber in der Region.

Begrüßt wurden die Gäste durch die beiden Geschäftsführer Johann Edl und Julia Schneider. Edl führte die Besuchergruppe durch die Produktionshallen und gab einen Einblick in die Herstellungsprozesse, wobei er neben fachlichen Informationen auch die ein oder andere Anekdote zu erzählen wusste. Als engagierter Ausbildungsbetrieb liegt dem Unternehmen die nächste Generation besonders am Herzen. „Wir sind froh und stolz, unser Wissen, unsere Erfahrung und unsere Kenntnisse weitergeben zu können, so Johann Edl.“

Im Anschluss erläuterte Julia Schneider in einer Gesprächsrunde die Herausforderungen der Zeit, denen sich das Unternehmen stellen muss. „Trotz aller Hürden durch Pandemie, Energiekrise, Fachkräftemangel und Rohstoffknappheit sehen wir positiv in die Zukunft, so die beiden Geschäftsführer.“