Veröffentlicht am 16. Dezember 2022 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 bei 57537 Hövels, Wingertshardt

Freitagvormittag, 16. Dezember 2022, gegen 11:26 Uhr, wurde der Leitstelle Montabaur ein vermutlich verunfallter Pkw mit vereisten Scheiben in der Sieg gemeldet. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden verständigt. Das festgestellte Fahrzeug, ein blauer Kleinwagen, stand fast bis zur Fensterlinie im Wasser. Von außen war nicht erkennbar, ob sich noch Personen im Fahrzeug befanden. Ermittlungen vor Ort führten zum Auffinden einer Stoßstange mit angebrachtem Kennzeichen. Aufgrund der vorgefundenen Spuren, so die Polizei, befuhr der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Peugeot die B 62 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Wissen. Vor der Ortslage Wingertshardt kam er aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr eine Böschung hinab, streifte einen Baum – wobei sich die Stoßstange löste – drehte sich und fuhr circa 20 Meter über die Wiese am Siegufer, ehe das Fahrzeug rückwärts in die Sieg stürzte und dort mit der Front zum Ufer, zum Stillstand kam.

Das Fahrzeug war von der Bundesstraße aus nur schwer erkennbar. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Katzwinkel und Wissen waren mit 34 Wehrleuten vor Ort. Der Feuerwehr gelang es

sich dem Fahrzeug zu nähern und die Fahrertür zu öffnen. Im Fahrzeug befanden sich keine Personen. Ermittlungen an der Halteranschrift führten schließlich zu dem Ergebnis, dass die 31-jährige Tochter das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt führte und äußerlich nicht verletzt wurde. Sie erlitt einen Schock.

Der Unfall ereignete sich nach deren Angaben gestern gegen 20:00 Uhr. Die Bergung des Fahrzeugs ist noch nicht erfolgt. Es wird geprüft, wie das Fahrzeug aus dem eiskalten Fluss geborgen werden kann. Durch die ebenfalls alarmierte untere Wasserbehörde wird eine mögliche Gewässerbeeinträchtigung geprüft. Quelle: Polizei