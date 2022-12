Veröffentlicht am 17. Dezember 2022 von wwa

ORFGEN – Adventsgrillen des KKSV Orfgen

Der Schützenverein Orfgen hatte zu einem Adventsgrillen und Einweihung der neuen Theke eingeladen. Am späten Nachmittag wurde ein Lagerfeuer in einer Feuerschale entzündet. Dort konnte man sich äußerlich und mit Glühwein innerlich erwärmen. Gegen Abend zündete Grillmeister Horst Strickhausen den Grill an und grillte leckere Steaks und Würstchen. Die Steaks und Würstchen wurden im Schützenhaus mit verschiedenen Salaten serviert. Es war alles in allem ein gelungener Abend. (hws) Fotos: KKSV Orfgen