Veröffentlicht am 16. Dezember 2022 von wwa

WINGERTSHARDT – Fahrzeug landet neben der B 62 in der Sieg

Gegen Freitagmittag, 16. Dezember 2022, hieß es für die Feuerwehren Wissen und Katzwinkel: Pkw in der Sieg in Höhe B62/Wingertshardt. Unter Umständen noch Personen darin. Vor Ort nahmen die Feuerwehrleute das Fahrzeug umgehend in Augenschein. Ein Feuerwehrmann bewegte sich vorsichtig per Seilsicherung und mit einer Schwimmweste bestückt auf die Kühlerhaube und schlug das Seitenfenster des Peugeot 206 Cabriolet ein.

Personen konnten zum Glück nicht festgestellt werden. Jetzt herrschte Unsicherheit bei den Rettungskräften. Später sah man sich den Pkw vom Korb der Drehleiter aus an. Inzwischen stellte sich jedoch heraus, dass die Fahrerin das Auto bereits vor einigen Stunden verlassen hatte und sich in Sicherheit befand.

Bemerkt hatte das halb unter Wasser befindliche Fahrzeug gegen 11 Uhr ein Katzwinkeler Verkehrsteilnehmer und umgehend die Polizei informiert. Am Unfallort wirkten unter der Einsatzleitung von Zugführer Matthias Lauer 35 Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen. Dazu der DRK-Rettungsdienst und die Wissener Polizei. Ein Vertreter der Unteren Wasserbehörde stellte fest, ob wasserschädliche Betriebsstoffe ausgetreten sind. (bt) Fotos: Bernhard Theis