Veröffentlicht am 17. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – Promovieren oder nicht? Neues Programm der Hochschule Koblenz hilft Frauen bei der Entscheidung

Eine Doktorarbeit? Oder wäre eine andere Karriereoption in der Wissenschaft besser geeignet? Studentinnen, Absolventinnen, weibliche Lehrkräfte und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Hochschule Koblenz können dies nun in 2023 gemeinsam herausfinden. PICk it – Peer in Career heißt das neue, kostenfreie Programm der Hochschule, das bis zum 9. Januar 2023 noch Anmeldungen entgegennimmt. Der Titel weist bereits auf die wichtigste Säule hin: In kleinen Gruppen, Peer Groups genannt, werden sich die Teilnehmerinnen regelmäßig treffen und erhalten in weiteren Online-Veranstaltungen grundlegende Infos zu Karrierewegen in der Wissenschaft.

Wie läuft eine Promotion ab? Und welche wissenschaftlichen Karrierewege gibt es neben der Dissertation noch? Im Programm lernen die Teilnehmerinnen die unterschiedlichsten Wege in die Wissenschaft, Lehre und Forschung kennen. In weiteren Fortbildungen sollen die Frauen im Programm PICk it Kompetenzen entwickeln, die ihnen im Beruf helfen. Eine Mentorin aus Forschung und Lehre sowie die Peer Group helfen den Frauen, für deren ganz persönliche Situation den geeigneten Karriereweg zu skizzieren. „Jede Frau steht einmal vor der wichtigen Frage: Wie soll es mit meiner Karriere weitergehen?“, sagt Projektkoordinatorin Leoni Reis, die das umfangreiche Programm zusammengestellt hat. „Ich möchte den Nachwuchswissenschaftlerinnen die Möglichkeit geben, sich für ganze 10 Monate dieser Frage zu stellen. Dabei ist das Programm gut mit einer Vollzeitstelle vereinbar, da alle Veranstaltungen online stattfinden. Die teilnehmenden Frauen sollen mithilfe von Peer Groups und Mentorinnen einen Weg für sich entdecken oder in ihrem Vorhaben bestärkt werden.“

Bis zum 9. Januar 2023 können sich interessierte Frauen noch anmelden. Zielgruppe sind hierbei Studentinnen am Ende des Masterstudiums, Absolventinnen, Alumnae, weibliche Lehrkräfte für besondere Aufgaben und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Hochschule Koblenz. Für die Teilnehmerinnen ist das Programm kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung sind unter www.hs-koblenz.de/pickit oder bei der Projektkoordinatorin Leoni Reis, Büro für Gleichstellung und Diversity, per Mail an reis1@hs-koblenz.de oder telefonisch unter 0261/9528 563 verfügbar.