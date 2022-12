Veröffentlicht am 16. Dezember 2022 von wwa

KOBLENZ – ANTWEILER – Reparieren statt wegwerfen: Repair-Café der Hochschule Koblenz am 7. Januar erneut zu Gast in Antweiler

Das Repair-Café der Hochschule Koblenz macht wieder Station in Antweiler. Denn: Viele defekte Elektrogeräte – von der Carrerabahn bis zur Kreissäge – sind noch zu retten. Am Samstag, 7. Januar 2023, von 10 bis 17 Uhr machen die freiwilligen Helferinnen und Helfer des Repair-Cafés, organisiert von der Amateurfunkgruppe K32 der Hochschule Koblenz und der VDE Hochschulgruppe Koblenz, daher erneut Station an der Ahr. Im Dorfgemeinschaftshaus Antweiler gibt das Team an diesem Tag sein Bestes, um die von Bürgerinnen und Bürgern mitgebrachten Geräte wieder instand zu setzen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: Das Repair-Café war nach der Flut im Sommer 2021 bereits in Antweiler aktiv, um elektrische Geräte vom Schlamm zu befreien und wieder in Betrieb zu nehmen. (Foto: Hochschule Koblenz/Theisen)