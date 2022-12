Veröffentlicht am 16. Dezember 2022 von wwa

NEUWIED – Weihnachtslesen von Kreis- und Landesschülervertreter mit Lana Horstmann

Gleich drei Lerngruppen konnten sich auf eine Vorlesestunde freuen: „Vorlesen zur Weihnachtszeit“ lautete das Motto, unter dem der Kreisschülervertreter Cedrik Zander und der Landeschülervertreter Pascal Groothuis in Begleitung der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann die Neuwieder Sonnenlandschule besuchten, um aus Ingo Siegners Buchreihe „Der kleine Drache Kokosnuss“ vorzulesen. Die Geschichte handelt von verschiedensten spannenden Abenteuern, welche die jungen Zuhörenden für kurze Zeit gedanklich an den Nordpol, in die Wüste oder sogar ins Weltall reisen lassen. Den Lesegästen wurde dabei von den Kindern der Klassen 1a, 1b und 1c zugehört.

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann betont: „Lesen und das Verständnis über das geschriebene sowie gesprochene Wort sind von unschätzbarem Wert, denn Lesen ist eine Schlüsselqualifikationen für das gesamte Leben und gerne unterstütze ich Interesse für das Lesen zu wecken. Ein ganz herzlicher Dank gilt hierfür der Sonnenlandschule, die diese Möglichkeit eröffnet hat“, so Horstmann.

Landesschülervertreter Pascal Groothuis hebt hervor: „Das Lesen und Vorlesen von Büchern fördert das Empathievermögen und das Verständnis für seine Mitmenschen. Durch die Geschichten des Kleinen Drachen Kokosnuss zum Beispiel lernen die jungen Kinder, sich in andere hineinzuversetzen und Verständnis für andere aufzubringen. Gerade in unserer von aktuellen Krisen aufgewirbelten Zeit ist das Lesen und Vorlesen eine tolles Mittel, um als Gesellschaft wieder etwas näher zusammenzurücken“.

Auch Kreisschülerverteter Cedrik Zander betont, dass Gelesenes und Gehörtes förderlich für das eigene Wohlbefinden sind: „Lesen nimmt auf Grundlage zahlreicher Studien einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Lesen wirkt dabei beruhigend und stressreduzierend. Hier bietet es sich auch unabhängig vom Alter an, einfach mal nach einem stressigen und anstrengenden Schultag mit einem fesselnden Buch zur Ruhe zu kommen. Daher setzen wir in der aktuellen Entwicklung zur zunehmenden Vernachlässigung des Lesens bei Kindern und Jugendlichen mit unserer Vorleseaktion ein wichtiges Zeichen“.

Abschließend lassen die Schülervertreter Groothuis und Zander gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Horstmann wissen, dass man am diesjährigen Termin auch künftig anknüpfen möchte, um dem Lesen und Zuhören weitere Aufmerksamkeit zu widmen.