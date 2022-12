Veröffentlicht am 16. Dezember 2022 von wwa

WISSEN – Wissen erhält fast 1,4 Millionen Bundesförderung – Erwin Rüddel: Sanierung der Sporthalle an der Franziskus-Grundschule

„Gute Nachrichten kurz vor Weihnachten für die Stadt Wissen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat im Rahmen des Bundesprogramms ‚Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur‘ eine neue Förderrunde für Sporthallen beschlossen.

Davon profitiert die Stadt Wissen hinblickend der Sanierung der innerstädtischen Sporthalle durch einen Betrag in Höhe von 1.381.071 Euro“, teilt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Der Parlamentarier begrüßt diese Entscheidung und sieht darin einen weiteren wichtigen Schritt, um Sportstätten in seinem Wahlkreis zukunftsfit zu machen. Mit dem Bundesprogramm werden überjährige investive Projekte der Kommunen mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung und mit hoher Qualität hinblickend ihrer energetischen Wirkungen und Anpassungsleistungen an den Klimawandel gefördert. Die Projekte sind zugleich von besonderer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration in der Kommune.

„Es freut mich außerordentlich, dass sich die Stadt Wissen, der ich explizit dazu gratuliere, erfolgreich beim Projektraufruf 2022 beworben hat. Wie wichtig sportliche Betätigung und Förderung insbesondere für junge Menschen ist, hat die Corona-Pandemie einmal mehr verdeutlicht. Sport und Gesundheit gehen Hand in Hand.

Insofern ist die Bundesförderung in Höhe von fast 1,4 Millionen Euro für die Stadt an der mittleren Sieg ein willkommener Anlass, um Wissen auch als Stadt des Sports weiter zu festigen“, bekräftigt Erwin Rüddel.