Veröffentlicht am 15. Dezember 2022 von wwa

STADRT NEUWIED – Knuspermarkt lockt noch bis zum 23. Dezember – Noch so manches Programm-Highlight erwartet die Besucher

Heimeliger Kerzenschein zaubert ein weihnachtliches Flair. Unverkennbar liegt der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein in der Luft: Der Knuspermarkt entzückt zurzeit in der Neuwieder Innenstadt. Noch bis Freitag, 23. Dezember, laden zahlreiche Verkaufshütten mit lokalen Produkten und Handgemachtem zum gemütlichen Stadtbummel oder Geschenkeshoppen ein. Bis dahin lässt sich noch allerlei mehr genießen: ob gemeinsam mit Freunden und der Familie ein Heißgetränk oder eine Entdeckertour durchs Kinderknusperland.

Außerdem warten auf Jung und Alt noch einige Programm-Highlights. So können Interessierte beispielsweise am Sonntag, 18. Dezember, um 15 Uhr zum traditionellen „Offenen Singen“ mit Boris Weber ins Kinderknusperland kommen. Den kleinen Besuchern hingegen wird beste Unterhaltung am Freitag, 23. Dezember, beim Puppentheater „Ki Ka Kasper sucht den Weihnachtsbaum“ jeweils um 13 und um 15 Uhr im Kinderknusperland geboten. Wer sich kurz vor Weihnachten lieber gemeinsam aufs Fest einstimmen möchte, findet ebenfalls am 23. Dezember von 18 bis 20 Uhr am Glühweinstand der Familie Meyer beim Weihnachtsschunkeln mit Akkordeon und Trompete eine ideale Gelegenheit.

Alle Programmpunkte finden Gäste des Neuwieder Weihnachtsmarktes unter www.neuwied.de/knuspermarkt. Die Verkaufsstände sind von montags bis samstags jeweils von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Gastronomiestände, die Glühwein- und Feuerzangenbowle-Buden haben länger auf und orientieren sich daran, wie viel Betrieb herrscht.

Foto: Türchen für Türchen: Der große Adventskalender ist nur ein Highlight, das es auf dem Knuspermarkt zu bestaunen gibt.